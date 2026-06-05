दिल्ली के टाटा कम्युनिकेशंस ऑफिस में भीषण आग: 2 दमकलकर्मी घायल
शुक्रवार तड़के सुबह करीब 2:47 बजे दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 स्थित टाटा कम्युनिकेशंस के ऑफिस में आग लग गई। यह आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक छोटे बैटरी रूम से शुरू हुई। आग लगने की खबर मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, मौके पर पहुंचे 11 फायर ट्रकों की मदद से फायरफाइटर्स ने सुबह 7 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।
आग बुझाते समय 2 अग्निशमन कर्मी घायल
आग बुझाने के दौरान 2 फायरफाइटर्स घायल हो गए। उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी आम नागरिक घायल नहीं हुआ और पूरी इमारत सुरक्षित बची रही। अधिकारी अभी तक आग लगने की असली वजह का पता नहीं लगा पाए हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। हालांकि, दिल्ली फायर सर्विसेज और आपातकालीन टीमों की त्वरित कार्रवाई के चलते अब हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं।