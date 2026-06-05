दिल्ली के टाटा कम्युनिकेशंस ऑफिस में भीषण आग: 2 दमकलकर्मी घायल

आग बुझाते समय 2 अग्निशमन कर्मी घायल

आग बुझाने के दौरान 2 फायरफाइटर्स घायल हो गए। उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी आम नागरिक घायल नहीं हुआ और पूरी इमारत सुरक्षित बची रही। अधिकारी अभी तक आग लगने की असली वजह का पता नहीं लगा पाए हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। हालांकि, दिल्ली फायर सर्विसेज और आपातकालीन टीमों की त्वरित कार्रवाई के चलते अब हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं।