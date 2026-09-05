मुंबई: आरे मेट्रो के नीचे धू-धू कर जली बस, मचा हड़कंप
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मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में आरे मेट्रो स्टेशन के नीचे शुक्रवार शाम को भीड़भाड़ वाले समय में एक टूरिस्ट बस में आग लग गई। इस आग के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो गया और कुछ देर के लिए मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुँचीं।
दमकलकर्मियों ने बुझाई आग, कोई घायल नहीं
गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ और दमकलकर्मियों ने शाम 7:15 बजे तक आग पर काबू पा लिया। सुरक्षा को देखते हुए, कुछ लेन बंद कर दिए गए, जिससे ट्रैफिक और धीमा हो गया।
स्टेशन में धुंआ भरने लगा था, इसलिए मेट्रो कर्मचारियों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। शाम 7 बजे तक मेट्रो ट्रेनें फिर से चलने लगीं और उसी शाम बस को हटाने के दौरान ट्रैफिक धीरे-धीरे सामान्य होता गया।