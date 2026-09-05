मुंबई: आरे मेट्रो के नीचे धू-धू कर जली बस, मचा हड़कंप

गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ और दमकलकर्मियों ने शाम 7:15 बजे तक आग पर काबू पा लिया। सुरक्षा को देखते हुए, कुछ लेन बंद कर दिए गए, जिससे ट्रैफिक और धीमा हो गया।

स्टेशन में धुंआ भरने लगा था, इसलिए मेट्रो कर्मचारियों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। शाम 7 बजे तक मेट्रो ट्रेनें फिर से चलने लगीं और उसी शाम बस को हटाने के दौरान ट्रैफिक धीरे-धीरे सामान्य होता गया।