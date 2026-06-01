ओडिशा में अग्निकांड: कटक की मछली मंडी धधकी, केसिंघा में कोयला ट्रेन भी आग की चपेट में देश Jun 01, 2026

सोमवार तड़के ओडिशा के कटक स्थित लिंक रोड फिश मार्केट में एक भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकलकर्मियों को आग बुझाने में कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। 8 दमकल गाड़ियों और 50 कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए खूब पसीना बहाया।

फायर ऑफिसर प्रशांत कुमार दल ने बताया कि आग बुझाने का काम अभी जारी है और जल्द ही उस पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा।