ओडिशा में अग्निकांड: कटक की मछली मंडी धधकी, केसिंघा में कोयला ट्रेन भी आग की चपेट में
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सोमवार तड़के ओडिशा के कटक स्थित लिंक रोड फिश मार्केट में एक भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकलकर्मियों को आग बुझाने में कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। 8 दमकल गाड़ियों और 50 कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए खूब पसीना बहाया।
फायर ऑफिसर प्रशांत कुमार दल ने बताया कि आग बुझाने का काम अभी जारी है और जल्द ही उस पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा।
कोयले से लदी मालगाड़ी में भी लगी आग
वहीं, शुक्रवार रात को केसिंघा में कोयले से लदी एक मालगाड़ी में भी आग लगने की घटना सामने आई। इसके 5 डिब्बे आग की चपेट में आ गए थे, लेकिन रेलवे की टीमों ने फौरन कार्रवाई करते हुए आग बुझा दी। इस हादसे में न तो कोई घायल हुआ और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ।