मुंबई हवाई अड्डे पर आग लगने की घटना सामने आई है (फाइल तस्वीर)

मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल के अंदर लगी आग, दमकल टीम मौके पर पहुंची

लेखन आबिद खान 08:44 pm Apr 09, 202608:44 pm

क्या है खबर?

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आग लगने की खबर है। खबरों के मुताबिक, हवाई अड्डे के टर्मिनल वन पर मौजूद बैठक क्षेत्र में आग लगी है। ये घटना गुरुवार को शाम 6 बजे के करीब की बताई जा रही है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, आग पर काबू पा लिया गया है और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है।