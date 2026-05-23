दिल्ली: शास्त्री पार्क आग से दुकानें भस्म, दमकलकर्मी घायल; भीड़ का पथराव

विरोध के बीच टेंडर की संख्या बढ़ाकर 25 की गई

आग इतनी तेजी से फैली कि दिल्ली अग्निशमन को दमकल की गाड़ियों की संख्या बढ़ानी पड़ी। पहले जहां 6 दमकल गाड़ियां थीं, उनकी संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई। रात 12:55 बजे तक इस आग को 'मीडियम-कैटेगरी' घोषित कर दिया गया था।

जब दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो देरी से गुस्साए कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने एक दमकल गाड़ी पर पत्थर फेंक दिए, जिससे उसका शीशा टूट गया। हालांकि, इससे किसी और को कोई चोट नहीं लगी। हालात बेकाबू होने से रोकने और आग बुझाने के काम को दोबारा शुरू कराने के लिए पुलिस को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा। अब आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और इसे पूरी तरह बुझाने के लिए ठंडा करने का काम चल रहा है।