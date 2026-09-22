तेलंगाना के अस्पताल में आग लगने से 5 दिन के शिशु की मौत, 23 नवजात बचाए गए
तेलंगाना के आदिलाबाद में स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां के नवजात गहन चिकित्सा इकाई (NICU) में आग लगने से 5 दिन के एक बच्चे की जान चली गई।
यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण एक एयर कंडीशनर में हुए धमाके से लगी थी। आग लगने के बाद देखते ही देखते पूरा वार्ड धुएं से भर गया।
घटना के समय NICU में कुल 24 नवजात बच्चे भर्ती थे।
23 नवजातों को किया गया शिफ्ट
जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने जानकारी दी है कि बचाव कार्य के दौरान एक नवजात की दुखद मौत हो गई। वहीं, अस्पताल के कर्मचारियों ने बाकी 23 नवजातों को तुरंत इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भेज दिया।
इस घटना में तीन सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई और यह हादसा कैसे हुआ। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान बच्चों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।