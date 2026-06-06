मालवीय नगर अग्निकांड: 21 मौतें, 28 कमरों का राज और फरार अकाउंटेंट पर पुलिस का शिकंजा
दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून को 'फ्लोरिश स्टेज' में लगी आग से 21 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में किर्गिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इराक के मेहमान भी शामिल थे। अब सबकी नजरें होटल के पुराने अकाउंटेंट जय मिश्रा पर हैं, जो इस घटना के तुरंत बाद गायब हो गए। पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों से पता चलता है कि मिश्रा का होटल के पैसों और रोजाना के कामकाज से गहरा नाता था, और पुलिस उनकी तलाश में सक्रिय रूप से लगी हुई है।
होटल में क्षमता से ज्यादा कमरे
पता चला है कि होटल में 6 के बजाय 28 कमरे चलाए जा रहे थे, जो नियमों के खिलाफ था। इसके अलावा, वेंटिलेशन की भारी कमी और बंद बेसमेंट की वजह से बचाव कार्य में काफी देरी हुई। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आग शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडेड वायरिंग की वजह से लगी थी। वहीं दूसरी ओर, पुलिस उन स्टाफ सदस्यों के नाम जुटा रही है जो इस बारे में कुछ जानते हों और इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई।