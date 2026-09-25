बिहार में मंदार हिल पर नाबालिग से बदतमीजी, एक हफ्ते में उत्पीड़न की तीसरी घटना

बिहार में पिछले 7 दिनों में उत्पीड़न का तीसरा मामला सामने आया है, जिससे राज्य में हड़कंप मच गया है। बांका जिले की मंदार पहाड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लड़के एक युवती को परेशान कर रहे हैं और उसकी सहेली पर भी हमला कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैलते ही पुलिस हरकत में आई। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75, 76 और 3(5) के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E और 67A के तहत 6 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।