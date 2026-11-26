स्थानीय किसानों का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे उन खेतों के लिए खतरा है, जो पीढ़ियों से उनके परिवारों का सहारा रहे हैं। कोल्हापुर के भुदरगढ़ तालुका में तो विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक सर्वे ट्राइपॉड को आग तक लगा दी गई। शरद पवान के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी (NCP-SP) सांसद सुप्रिया सुले ने किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते समय राज्य की आर्थिक स्थिति और स्थानीय लोगों की आजीविका दोनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सुप्रिया सुले ने कहा, "NCP विकास के खिलाफ नहीं है। हम विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाते समय राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए।"