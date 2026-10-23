मैसूरु-बैंगलोर हाईवे पर गन्ना किसानों का जाम, मंत्री ने 2 घंटे में शांत किया मामला

मैसूरु-बैंगलोर हाईवे के गनंगुरु टोल प्लाजा पर शुक्रवार को गन्ने के बेहतर दाम की मांग कर रहे किसानों ने 2 घंटे जाम लगा दिया। यह प्रदर्शन मेलुकोट के विधायक दर्शन पुट्टण्णैया और कर्नाटक राज्य राठा संघ (KRRS) के नेता बादगलपुरा नागेंद्र के नेतृत्व में सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ। इस विरोध-प्रदर्शन की वजह से पुलिस को यातायात दूसरे रास्तों पर मोड़ना पड़ा। दोपहर करीब 1:30 बजे तक स्थिति सामान्य हो गई।