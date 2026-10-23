मैसूरु-बैंगलोर हाईवे पर गन्ना किसानों का जाम, मंत्री ने 2 घंटे में शांत किया मामला
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मैसूरु-बैंगलोर हाईवे के गनंगुरु टोल प्लाजा पर शुक्रवार को गन्ने के बेहतर दाम की मांग कर रहे किसानों ने 2 घंटे जाम लगा दिया। यह प्रदर्शन मेलुकोट के विधायक दर्शन पुट्टण्णैया और कर्नाटक राज्य राठा संघ (KRRS) के नेता बादगलपुरा नागेंद्र के नेतृत्व में सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ। इस विरोध-प्रदर्शन की वजह से पुलिस को यातायात दूसरे रास्तों पर मोड़ना पड़ा। दोपहर करीब 1:30 बजे तक स्थिति सामान्य हो गई।
मंत्री एन चेल्लुवरयस्सामी को मिला ज्ञापन
जल संसाधन मंत्री एन चेल्लुवरयस्सामी जैसे ही वहां पहुंचे, स्थिति सामान्य होने लगी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से उनका ज्ञापन भी ले लिया। इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध शांतिपूर्ण ढंग से खत्म कर दिया और कुछ ही देर में यातायात भी सामान्य हो गया।