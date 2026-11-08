फरीदाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर युवक को मारी 14 गोलियां, पड़ोसी गिरफ्तार

बताया गया है कि सिंह परिवार में एक शादी के लिए सिंगापुर से लौटे थे। वह अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे, तभी झगड़ा शुरू हो गया। विवाद के दौरान जब सिंह ने शर्मा को थप्पड़ मारा, तो मामला और बिगड़ गया।

इसके बाद शर्मा ने गोली चला दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे उसके घर से पकड़ लिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या हुआ था और बात इतनी क्यों बिगड़ गई।