कर्नाटक में पाकिस्तानी मां-बेटे ने छिपाई राष्ट्रीयता, अब सलाखों के पीछे

कागजों की जांच में राष्ट्रीयता का पता चला

फराह नाज और मोहम्मद अयूब खान ने संयुक्त अरब अमीरात में शादी की थी, जिसके बाद वे अपने 4 बच्चों के साथ भारत में बस गए। उनके 4 बच्चों में से 3 तो भारतीय नागरिक हैं, लेकिन फराह नाज और उनके बेटे फरदीन दोनों ही पाकिस्तानी नागरिक हैं। जब प्रशासन ने उनके कागजों की जांच की, तो उन्हें कुछ गड़बड़ी दिखी और फिर उनकी असलियत सबके सामने आ गई।