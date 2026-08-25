आंध्र प्रदेश: गोदावरी में परिवार की जान लेने वाला शूटिंग कोच उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार, आरोपों ने चौंकाया
आंध्र प्रदेश से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां एक पंचायत राज विभाग के सहायक इंजीनियर ने अपनी पत्नी, बेटी और 10 साल के पोते के साथ 16-17 अगस्त की रात गोदावरी नदी में छलांग लगा दी। मछुआरों ने पोते को तो बचा लिया, लेकिन परिवार के बाकी सभी सदस्यों की इस हादसे में जान चली गई। पुलिस ने अब इस मामले में एक राइफल शूटिंग कोच को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम इस घटना से जुड़ रहा है।
शेख साधिक खान के खिलाफ मामला दर्ज
मृतक नूकराजू ने कथित तौर पर एक नोट लिखा था, जिसमें शेख साधिक खान का नाम सामने आया। इसी नोट के आधार पर पुलिस ने खान के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इन आरोपों में धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, हत्या और उगाही शामिल हैं। कई राज्यों में सघन तलाशी अभियान चलाने के बाद पुलिस ने खान को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि खान, नूकराजू और उनके परिवार को करीब 2 साल से जानते थे। वह मृतक के पोते के स्कूल में राइफल शूटिंग कोच के रूप में भी काम करता था। पुलिस एक पूर्व सांसद द्वारा लगाए गए कुछ और अवैध गतिविधियों के आरोपों की भी जांच कर रही है। मामले की जांच अभी भी जारी है।