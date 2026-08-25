आंध्र प्रदेश: गोदावरी में परिवार की जान लेने वाला शूटिंग कोच उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार, आरोपों ने चौंकाया

मृतक नूकराजू ने कथित तौर पर एक नोट लिखा था, जिसमें शेख साधिक खान का नाम सामने आया। इसी नोट के आधार पर पुलिस ने खान के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इन आरोपों में धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, हत्या और उगाही शामिल हैं। कई राज्यों में सघन तलाशी अभियान चलाने के बाद पुलिस ने खान को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि खान, नूकराजू और उनके परिवार को करीब 2 साल से जानते थे। वह मृतक के पोते के स्कूल में राइफल शूटिंग कोच के रूप में भी काम करता था। पुलिस एक पूर्व सांसद द्वारा लगाए गए कुछ और अवैध गतिविधियों के आरोपों की भी जांच कर रही है। मामले की जांच अभी भी जारी है।