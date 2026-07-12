ताज होटल में दाऊद के नाम पर बम की धमकी से हड़कंप, निकली फर्जी
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मुंबई के मशहूर ताज होटल में देर रात बम की धमकी वाली एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने होटल में बम रखा है। इस खबर के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और होटल के हर कोने की तलाशी लेने के लिए क्राइम और बम स्क्वॉड को वहां भेज दिया गया। राहत की बात यह रही कि पूरी तलाशी के बाद भी कोई खतरनाक चीज़ नहीं मिली और यह एक झूठी चेतावनी साबित हुई।
कॉल मुंबई से ही आई, पुलिस कर रही है जांच
पुलिस ने कॉल को तुरंत नवी मुंबई के तुर्भे इलाके तक ट्रैक कर लिया। जिस फोन नंबर से यह कॉल की गई थी, उसे भी पुलिस ने पहचान लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह मजाक वाली कॉल किसने की थी। ताज होटल में आज भी सुरक्षा बहुत सख्त रहती है, खासकर 26/11 के हमलों के बाद से। यह दिखाता है कि इन धमकियों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, फिर चाहे वे झूठी ही क्यों न हों।