ताज होटल में दाऊद के नाम पर बम की धमकी से हड़कंप, निकली फर्जी

कॉल मुंबई से ही आई, पुलिस कर रही है जांच

पुलिस ने कॉल को तुरंत नवी मुंबई के तुर्भे इलाके तक ट्रैक कर लिया। जिस फोन नंबर से यह कॉल की गई थी, उसे भी पुलिस ने पहचान लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह मजाक वाली कॉल किसने की थी। ताज होटल में आज भी सुरक्षा बहुत सख्त रहती है, खासकर 26/11 के हमलों के बाद से। यह दिखाता है कि इन धमकियों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, फिर चाहे वे झूठी ही क्यों न हों।