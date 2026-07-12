कोलकाता में फर्जी पुलिस बनकर की 2 करोड़ रुपये की ठगी, पुलिस ने एक को दबोचा
दक्षिण कोलकाता के प्रतापदित्य रोड पर एक व्यवसायी के ऑफिस में पुलिस बनकर आए लुटेरों के एक गिरोह ने 2 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया। ठगों ने अपनी पहचान के लिए फर्जी पहचान पत्र दिखाए और कहा कि वे गुप्त धन की जांच कर रहे हैं। उन्होंने ऑफिस में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन ले लिए। फिर स्टाफ से पूछताछ करने के बाद उन्होंने पैसों से भरी एक तिजोरी ढूंढ निकाली और उसे लेकर फरार हो गए।
पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर 5 लाख रुपये बरामद किए
जब व्यापारी और उनकी टीम ने असली पुलिस से संपर्क किया, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद, टॉलीगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शनिवार को कोलकाता के बाहर से एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से 5 लाख रुपये बरामद हुए हैं। CCTV फुटेज की मदद से गिरोह के कुछ और सदस्यों की पहचान भी हो पाई है। कोलकाता पुलिस का डिटेक्टिव विभाग भी इस मामले की जांच में जुट गया है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और चोरी की गई बाकी रकम बरामद करने की कोशिशों में लगी है।