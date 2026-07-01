चार धाम यात्रा के नाम पर ठगी, सरकारी अधिकारी को भी नहीं छोड़ा

चार धाम घोटाले में 3 गिरफ्तार

दिल्ली साइबर पुलिस ने चार धाम यात्रा से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बिहार के रहने वाले ओमप्रकाश कुमार और रोहित कुमार शामिल हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश का श्रेयंश तिवारी भी पकड़ा गया है। पुलिस की जांच से सामने आया है कि श्रेयंश तिवारी फर्जी वेबसाइटें बनाता था, जबकि ओमप्रकाश उसे अपने गिरोह में शामिल करता था। रोहित का काम पीड़ितों से बातचीत करना और उनसे पैसे वसूलना था। यह गिरोह सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और व्हाट्सएप के जरिए ही उनसे पैसे लेता था। पकड़े जाने से पहले, इन ठगों ने लगभग 30 लोगों से करीब 10 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने अधिकारी के ठगे गए 20,328 रुपये एक बैंक अकाउंट में फ्रीज कर दिए हैं और यह भी पता लगा रही है कि कहीं इस गिरोह ने अन्य धार्मिक यात्राओं की बुकिंग के नाम पर भी लोगों को ठगा तो नहीं है।