जोधपुर में 'तरंग शक्ति': जब भारत में पहली बार गरजेंगे अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान

जोधपुर में 'तरंग शक्ति': जब भारत में पहली बार गरजेंगे अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
विमानन प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। इस साल पतझड़ में अमेरिकी वायु सेना अपने दमदार F-35 लड़ाकू विमानों को भारत के 'तरंग शक्ति' अभ्यास के लिए जोधपुर भेजने वाली है। यह पहला मौका होगा जब ये उन्नत जेट भारत में किसी हवाई अभ्यास में हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें फ्रांस और जर्मनी जैसे नौ देशों की वायु सेनाएं एक साथ आएंगी। इनके अलावा, 30 और देश इस अभ्यास को दर्शक के तौर पर देखेंगे।
तरंग अभ्यास और भारत की रक्षा तैयारियों में इजाफा
'तरंग शक्ति 2026' सिर्फ एक बड़ा हवाई अभ्यास ही नहीं है, बल्कि यह पायलटों के लिए आपस में मिलकर काम करने और एक-दूसरे से सीखने का शानदार अवसर भी है। इस अभ्यास में F-16, राफेल और भारत के अपने सुखोई-30 जैसे कई विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। इसी बीच, भारत अपनी रक्षा तकनीक को बेहतर बनाने में लगा है। वह स्वदेशी AMCA जेट जैसे कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। साथ ही, रूसी Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के सह-उत्पादन की संभावनाओं पर भी गौर किया जा रहा है।