जोधपुर में 'तरंग शक्ति': जब भारत में पहली बार गरजेंगे अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान

'तरंग शक्ति 2026' सिर्फ एक बड़ा हवाई अभ्यास ही नहीं है, बल्कि यह पायलटों के लिए आपस में मिलकर काम करने और एक-दूसरे से सीखने का शानदार अवसर भी है। इस अभ्यास में F-16, राफेल और भारत के अपने सुखोई-30 जैसे कई विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। इसी बीच, भारत अपनी रक्षा तकनीक को बेहतर बनाने में लगा है। वह स्वदेशी AMCA जेट जैसे कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। साथ ही, रूसी Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के सह-उत्पादन की संभावनाओं पर भी गौर किया जा रहा है।