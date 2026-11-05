नागौर में पोटैशियम नाइट्रेट गोदाम में हुआ भीषण धमाका, 2 की मौत

राजस्थान के नागौर जिले में गुरुवार को बादली इलाके के एक गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और ऐसी आशंका है कि कई और लोग भी अंदर फंसे हो सकते हैं। यह धमाका बादली में उस गोदाम में हुआ, जहां पोटैशियम नाइट्रेट जैसी रासायनिक सामग्री रखी जाती थी। धमाके की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचीं। वे आग बुझाने और मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में जुटी हुई हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुल कितने लोग इस हादसे में घायल या हताहत हुए हैं।