नागौर में पोटैशियम नाइट्रेट गोदाम में हुआ भीषण धमाका, 2 की मौत
राजस्थान के नागौर जिले में गुरुवार को बादली इलाके के एक गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और ऐसी आशंका है कि कई और लोग भी अंदर फंसे हो सकते हैं। यह धमाका बादली में उस गोदाम में हुआ, जहां पोटैशियम नाइट्रेट जैसी रासायनिक सामग्री रखी जाती थी। धमाके की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचीं। वे आग बुझाने और मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में जुटी हुई हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुल कितने लोग इस हादसे में घायल या हताहत हुए हैं।
अधिकारियों ने सुरक्षा नियमों के पालन पर शुरू की जांच
अधिकारियों ने यह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या गोदाम में सुरक्षा के सभी नियमों का सही से पालन किया जा रहा था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस गोदाम के पास आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस भी था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहां खतरनाक सामान को सुरक्षित तरीके से रखा गया था और उसे संभालने में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई। बचाव दल अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है और राहत कार्य में जुटा हुआ है। प्रशासन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और कितने और लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।