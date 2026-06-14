भारत के AI सपने पर पानी का संकट, डेटा सेंटर निगल रहे अरबों लीटर जल देश Jun 14, 2026

भारत का AI के क्षेत्र में बड़ी शक्ति बनने का सपना पानी की बढ़ती किल्लत के कारण खतरे में पड़ रहा है। AI मॉडल्स को चलाने वाले डेटा सेंटरों ने 2024-25 में करीब 150 बिलियन लीटर पानी का इस्तेमाल किया। CEEW की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक यह आंकड़ा सालाना 358 बिलियन लीटर तक पहुंच सकता है। विशाखापत्तनम के पास गूगल जैसे बड़े टेक दिग्गज और माइक्रोसॉफ्ट कई भारतीय शहरों में अपने डेटा सेंटर बना रहे हैं। ऐसे में पानी की यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है।