गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय आयोग की उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा होंगे विशेष मेहमान

समझौता

मुक्त व्यापार समझौते पर होगी बात

भारत और EU ने 8 दिसंबर को नई दिल्ली में लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत दोबारा शुरू की। दोनों पक्षों का लक्ष्य एक दशक से चल रही वार्ता को जल्द ही पूरा करना है। शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित FTA पर भी चर्चा होगी। दोनों पक्ष वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश नियमों, सरकारी खरीद और नियामक मानकों, जिनमें स्वच्छता और तकनीकी आवश्यकताएं शामिल हैं, से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।