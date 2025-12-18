गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय आयोग की उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा होंगे विशेष मेहमान
क्या है खबर?
इस बार 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस की परेड में यूरोपीय संघ (EU) के शीर्ष नेता पहली बार विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के मुख्य अतिथि के तौर आने की पुष्टि हो गई है। दोनों शीर्ष नेता भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए भी भारत आ रहे हैं, जो 26 जनवरी के आसपास आयोजित किया जाना है।
समझौता
मुक्त व्यापार समझौते पर होगी बात
भारत और EU ने 8 दिसंबर को नई दिल्ली में लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत दोबारा शुरू की। दोनों पक्षों का लक्ष्य एक दशक से चल रही वार्ता को जल्द ही पूरा करना है। शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित FTA पर भी चर्चा होगी। दोनों पक्ष वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश नियमों, सरकारी खरीद और नियामक मानकों, जिनमें स्वच्छता और तकनीकी आवश्यकताएं शामिल हैं, से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
मेहमान
2021 और 2022 में नहीं था कोई विशेष मेहमान
इस बार जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उससे पहले 2024 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो मुख्य अतिथि थे और 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए। 2021 और 2022 में कोरोना वायरस के कारण कोई विशेष मेहमान नहीं था। 2020 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो, 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल हुए थे।