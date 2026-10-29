'कीड़ों वाले खाने' का दावा निकला झूठ, केरलम का शिक्षक गिरफ्तार

केरलम के एर्नाकुलम जिले के एक वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल के शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने फेसबुक पर दावा किया था कि राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट में परोसे गए खाने में कीड़े पाए गए थे।

आयोजकों ने खाने की जांच की, जिसके बाद पता चला कि यह आरोप गलत था। शिक्षक जीजो जेम्स पर अब दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने का आरोप लगा है, लेकिन उन्हें जमानत मिल सकती है।