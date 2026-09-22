महादेव ऐप की भारी आपराधिक कमाई का खुलासा, कमाए हजारों करोड़ रुपये

महादेव ऐप की भारी आपराधिक कमाई का खुलासा, कमाए हजारों करोड़ रुपये
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) रैकेट का खुलासा किया है। महादेव ऑनलाइन बुक ऐप ने 2019 से 2026 के बीच लगभग 75,000-80,000 करोड़ रुपये इधर से उधर किए हैं।
यह जांच तब शुरू हुई जब आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस ऐप के जरिए युवा यूजर्स ने बड़ी रकम गंवाई। ED ने 21 सितंबर को रायपुर में दायर अपनी अंतिम पूरक चार्जशीट में इन खुलासों की जानकारी दी है।
महादेव ऑनलाइन बुक ने सालाना कमाए 11,400 करोड़ रुपये
खबरों के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन बुक ऐप हर साल हजारों पैनलों के जरिए करीब 11,400 करोड़ रुपये कमाता था। इस कमाई का कुछ हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक आलीशान शादी पर खर्च किया गया। इस शादी में 200 करोड़ रुपये लगे थे और इसमें प्राइवेट जेट तक इस्तेमाल हुए थे।
यह सब हवाला जैसे गैरकानूनी तरीकों से चुकाया गया। ED अभी भी इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही है और गहराई से जांच कर रही है।