महादेव ऐप की भारी आपराधिक कमाई का खुलासा, कमाए हजारों करोड़ रुपये

खबरों के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन बुक ऐप हर साल हजारों पैनलों के जरिए करीब 11,400 करोड़ रुपये कमाता था। इस कमाई का कुछ हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक आलीशान शादी पर खर्च किया गया। इस शादी में 200 करोड़ रुपये लगे थे और इसमें प्राइवेट जेट तक इस्तेमाल हुए थे।

यह सब हवाला जैसे गैरकानूनी तरीकों से चुकाया गया। ED अभी भी इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही है और गहराई से जांच कर रही है।