भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ से जुड़े अमेरिकी विधेयक पर सरकार की प्रतिक्रिया आई है (फाइल तस्वीर)

अमेरिकी टैरिफ से जुड़े विधेयक पर भारत बोला- ऊर्जा सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता

लेखन आबिद खान 10:51 am Sep 17, 202610:51 am

क्या है खबर?

भारत ने कहा कि वह अमेरिका की संसद द्वारा रूस और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित करने के घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि देश अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और विविध स्रोतों के जरिए और बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुरूप इस दिशा में प्रयास जारी रखेगा।