8वां वेतन आयोग: अब माता-पिता भी वेतन दायरे में आएंगे, न्यूनतम वेतन में 30,000 रुपये का इजाफा संभव

न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये तक हो सकता है

अगर वेतन का फॉर्मूला 5 सदस्यों के हिसाब से बदल दिया जाए, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये प्रति माह हो सकता है। इसमें 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) शामिल कर दिया जाए, तो यह आंकड़ा और ऊपर जा सकता है, जो लगभग 47,400 रुपये तक पहुंच जाएगा। वहीं, पोषण और रोजमर्रा के खर्चों को भी इसमें जोड़ा जाए, तो यह राशि हर महीने 55,000 से 60,000 रुपये तक पहुच सकती है। यूनियनें यह तर्क देती हैं कि यह बदलाव बेहद जरूरी है क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और बुजुर्गों की देखभाल के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वेतन को भी वास्तविक जीवन की बढ़ती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए।