बिहार के मुख्यमंत्री ने 8.27 लाख बाढ़ पीड़ितों के खातों में भेजे 579 करोड़ रुपये
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए 579.23 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं।
कुल 15 जिलों में करीब 8.27 लाख परिवारों को 7,000-7,000 रुपये दिए गए हैं, ताकि वे भारी बारिश और नदियों में आए उफान से हुए नुकसान से उबर सकें।
इन बाढ़ों से कुल मिलाकर लगभग 49.72 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
चौधरी ने DMs को निर्देश दिए
मुख्यमंत्री चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों (DMs) को निर्देश दिए हैं कि वे बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें।
साथ ही, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे की तैयारी भी करें, जो बुधवार (16 सितंबर, 2026) को खुद हालात का जायजा लेने आने वाले हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार बिहार की बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।