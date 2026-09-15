बिहार के मुख्यमंत्री ने 8.27 लाख बाढ़ पीड़ितों के खातों में भेजे 579 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों (DMs) को निर्देश दिए हैं कि वे बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें।

साथ ही, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे की तैयारी भी करें, जो बुधवार (16 सितंबर, 2026) को खुद हालात का जायजा लेने आने वाले हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार बिहार की बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।