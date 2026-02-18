इमैनुएल मैक्रों ने भारत को बताया नेतृत्व करने वाला देश, कहा- बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत-फ्रांस इनोवेशन फोरम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया के कई बड़ी कपनियों के CEO भारतीय हैं। उन्होंने कहा, "अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एडोबी और पालो आल्टो नेटवर्क्स के CEO भारतीय हैं। अब भारत लीडरशिप करने वाला देश बन गया है। फ्रांसीसी लक्जरी ब्रांड शनेल के CEO महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आते हैं।"

बयान मैक्रों बोले- भारत वैश्विक नवाचार का नेतृत्व कर रहा मैक्रों ने कहा, "अल्फाबेट के CEO भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO भारतीय हैं। IBM के CEO भारतीय हैं। पालो अल्टो नेटवर्क्स के CEO भारतीय हैं। भारत वैश्विक नवाचार में केवल भाग नहीं लेता, बल्कि इसका नेतृत्व करता है।" मैक्रों ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के वैश्विक उद्योगों को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसकी नवाचार शक्ति प्रतिभा के विशाल भंडार और विचारों को लागू करने की क्षमता में निहित है।

बड़ी बातें मैक्रों के संबोधन की अहम बातें फ्रांस 'मेक इन इंडिया' का पक्का साथी है। रक्षा के क्षेत्र में फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। दोनों देश मिलकर नए इंजन, हेलिकॉप्टर, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां बना रहे हैं। भारत-फ्रांस का रिश्ता खास और भरोसे पर आधारित है। अब इसे 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। फ्रांस भारत के साथ तकनीक साझा करने में विश्वास रखता है और रणनीतिक आजादी की नीति पर चलता है।

Advertisement

प्रधानमंत्री का बयान प्रधानमंत्री मोदी बोले- भारत और फ्रांस वैश्विक स्थिरता के लिए शक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "विश्व अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे वातावरण में भारत-फ्रांस साझेदारी वैश्विक स्थिरता की एक मजबूत शक्ति है। हम फ्रांस की विशेषज्ञता और भारत की विशाल क्षमता का संयोजन कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच अत्यंत विशेष संबंध हैं और फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस रणनीतिक साझेदारी को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा प्रदान की है।"

Advertisement

प्रधानमंत्री का संबोधन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की खास बातें भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर के साथ अब दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स तक पहुंचेगा। रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष, नई तकनीक और बायोटेक्नोलॉजी समेत हर क्षेत्र में दोनों देश अपने उद्योगों को जोड़ेंगे और नए संयुक्त इनोवेशन सेंटर खोलेंगे। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और लगभग हर बड़ी वैश्विक कंपनी भारतीय स्टार्टअप्स से जुड़ी हुई है।