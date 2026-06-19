कारोबारी और महंगी कोचिंग में पढ़ने वाले अभ्यर्थी EWS कोटे से बने UPSC अफसर- रिपोर्ट

गरीब अभ्यर्थी

कुछ गरीब अभ्यर्थियों ने भी पाई सफलता

EWS श्रेणी में सफलता पाने वालों में कुछ गरीब अभ्यर्थी भी हैं। एक उम्मीदवार के पिता सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद गार्ड की नौकरी करते हैं। एक अन्य उम्मीदवार के पिता स्कूल बस कंडक्टर हैं। वहीं एक महिला अभ्यर्थी के पिता रेलवे में कुली रह चुके हैं। साथ ही कई उम्मीदवार मजदूर और बेरोजगार माता-पिता वाले परिवारों से आते हैं। वहीं, 29 उम्मीदवारों के माता-पिता किसान हैं। इनमें 7 उत्तर प्रदेश, 4-4 बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश से हैं।