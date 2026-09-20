नागालैंड में जहरीली शराब से 11 मौतें: दशकों पुरानी शराबबंदी सवालों के घेरे में

इस दुखद घटना के बाद नागालैंड की दशकों पुरानी शराबबंदी पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून शराब की बिक्री को भूमिगत कर देता है, जिससे अवैध शराब का खतरा और बढ़ जाता है। नागालैंड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल जहां जनता की सुरक्षा के लिए शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने की मांग कर रही है, वहीं कई समुदायिक नेताओं का तर्क है कि इस पर दोबारा सोचने का समय आ गया है। उनका कहना है कि अवैध शराब का धंधा लगातार बढ़ रहा है।