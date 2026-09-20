नागालैंड में जहरीली शराब से 11 मौतें: दशकों पुरानी शराबबंदी सवालों के घेरे में
नागालैंड के त्यूनसांग जिले में एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां पिछले एक हफ्ते में 11 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इन सभी ने कथित तौर पर जहरीली शराब पी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले पीड़ितों को धुंधला दिखना, सिरदर्द होना और उल्टी जैसे लक्षण महसूस हो रहे थे। अधिकारियों को शक है कि कोई खास शराब का ब्रांड इसके लिए जिम्मेदार है। अब फोरेंसिक जांच चल रही है ताकि पता चल सके कि असल में हुआ क्या था।
नागालैंड त्रासदी ने शराबबंदी पर बहस तेज की
इस दुखद घटना के बाद नागालैंड की दशकों पुरानी शराबबंदी पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून शराब की बिक्री को भूमिगत कर देता है, जिससे अवैध शराब का खतरा और बढ़ जाता है। नागालैंड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल जहां जनता की सुरक्षा के लिए शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने की मांग कर रही है, वहीं कई समुदायिक नेताओं का तर्क है कि इस पर दोबारा सोचने का समय आ गया है। उनका कहना है कि अवैध शराब का धंधा लगातार बढ़ रहा है।