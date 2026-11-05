चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 6 और राज्यों में SSR करेगा

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि इस प्रक्रिया के तहत 1 जनवरी, 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे।

इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 2027 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा भी अपना नाम सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिन राज्यों में SIR चल रहा है, वहां SSR बाद में होगा।