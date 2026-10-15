चुनाव आयोग अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन बढ़ाने का अभियान शुरू करेगा

17 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची होगी अपडेट, चुनाव आयोग करेगा SSR

क्या है खबर?

दिल्ली में भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन बढ़ाने के लिए मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त संशोधन (SSR) कराएगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद SSR का उद्देश्य नए मतदाताओं और विवादास्पद SIR से छूट गए मतदाताओं को शामिल करना है। आयोग ने इसके लिए 1 जनवरी, 2027 को पात्रता तिथि निर्धारित की है। यह उन्हीं 17 राज्यों में होगा, जहां SIR हो चुका है।