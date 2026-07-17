अल नीनो का सूखा, खरीफ फसलों पर आफत; देश के पास है अन्न का मजबूत कवच

आयात बढ़ने की आशंका के बावजूद, देश के पास अनाज का अच्छा-खासा भंडार है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के पास 680 लाख टन चावल और 534 लाख टन गेहूं का बड़ा स्टॉक मौजूद है। इसके साथ ही, मोजाम्बिक से अरहर दाल और कनाडा से मसूर दाल की खेपें भी जल्द ही भारत पहुंचने वाली हैं।

अरहर दाल अगस्त-सितंबर के महीनों में मिलनी शुरू हो जाएगी, वहीं मसूर दाल सितंबर के बाद भेजने के लिए तैयार है। इन सब इंतजामों से इस मुश्किल मौसम में भी खाने-पीने की चीजों की आपूर्ति बनी रहेगी और लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी।