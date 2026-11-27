पिछले साल के मुकाबले बिजली की मांग 22 प्रतिशत बढ़ गई। ऐसे में थर्मल (कोयले से चलने वाले) पावर प्लांटों को ही मोर्चा संभालना पड़ा, खासकर तब जब सोलर बिजली उपलब्ध नहीं थी।

महीने के आखिर में आए साइक्लोन अर्नाब ने भले ही कुछ ठंडक दी, लेकिन अप्रत्याशित मौसम के कारण जलविद्युत उत्पादन 23 प्रतिशत और पवन ऊर्जा उत्पादन 13% घट गया। यह सब दिखाता है कि जब रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली कम बनती है, तब भारत आज भी कोयले पर कितना निर्भर है।