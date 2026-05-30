भारत पर मंडराया एक दशक के सबसे बड़े सूखे मानसून का खतरा, जानिए कारण

IMD ने जुलाई-अगस्त तक 90 प्रतिशत अल नीनो की संभावना जताई

अल नीनो असल में प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने की घटना है, आमतौर पर मानसून की हवाओं को कमजोर करके हमारे मौसम को प्रभावित करता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के डॉ मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि जुलाई या अगस्त तक अल नीनो के सक्रिय होने की 90 प्रतिशत संभावना है। इसके असर से मध्य और दक्षिण भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बहुत कम बारिश हो सकती है। हालांकि, पूर्वोत्तर भारत में सामान्य के करीब बारिश होने का अनुमान है। आने वाले समय में गर्म मौसम और कम बारिश के कारण किसानों और मानसून पर निर्भर लोगों को एक मुश्किल दौर का सामना करना पड़ सकता है।