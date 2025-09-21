एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैक, हैकर्स ने पोस्ट किए पाकिस्तान और तुर्की के झंडे
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आधिकारिक एक्स अकाउंट रविवार (21 सितंबर) को हैक हो गया, जिससे ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता पैदा हो गई। हैकर्स ने उनकी प्रोफाइल तक पहुंच हासिल कर ली और पाकिस्तान और तुर्की के राष्ट्रीय झंडों वाले पोस्ट शेयर कर दी। हालांकि, इन पोस्ट को कुछ समय बाद अकाउंट से डिलीट भी कर दिया गया। इस संदिग्ध गतिविधि ने उनके फॉलोअर्स और राजनीतिक हलकों में चिंता पैदा कर दी है।
पहचान
साइबर घुसपैठ की तत्काल हुई पहचान
हैकरों ने दोनों इस्लामी देशों के झंडों वाली तस्वीरें भी उस दिन लाइव स्ट्रीम कीं, जिस दिन भारत और पाकिस्तान एशिया कप में अपना दूसरा मैच खेलने वाले हैं। शिंदे के कार्यालय के अधिकारी ने कहा, "हमने तुरंत साइबर अपराध पुलिस को सूचित किया। उपमुख्यमंत्री के एक्स हैंडल की प्रभारी हमारी टीम ने बाद में अकाउंट को पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि, इस दौरान करीब 30 से 45 मिनट का समय लग गया। अकाउंट हैक होना चिंता की बात है।"
चिंता
राजनीतिक साइबर सुरक्षा पर बढ़ती चिंताएं
एक बड़े राजनीतिक नेता के सोशल मीडिया हैंडल की हैकिंग भारत में सार्वजनिक हस्तियों के सामने आने वाली साइबर सुरक्षा कमजोरियों को लेकर जारी चिंताओं को रेखांकित करती है। राजनीतिक नेता नागरिकों से सीधे संवाद करने के लिए एक्स जैसे प्लेटफॉर्म का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं मजबूत डिजिटल सुरक्षा उपायों के महत्व को उजागर करती हैं। महाराष्ट्र साइबर शाखा आरोपियों का पता लगाने में जुटी है।