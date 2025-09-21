एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैक, हैकर्स ने पोस्ट किए पाकिस्तान और तुर्की के झंडे

पहचान

साइबर घुसपैठ की तत्काल हुई पहचान

हैकरों ने दोनों इस्लामी देशों के झंडों वाली तस्वीरें भी उस दिन लाइव स्ट्रीम कीं, जिस दिन भारत और पाकिस्तान एशिया कप में अपना दूसरा मैच खेलने वाले हैं। शिंदे के कार्यालय के अधिकारी ने कहा, "हमने तुरंत साइबर अपराध पुलिस को सूचित किया। उपमुख्यमंत्री के एक्स हैंडल की प्रभारी हमारी टीम ने बाद में अकाउंट को पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि, इस दौरान करीब 30 से 45 मिनट का समय लग गया। अकाउंट हैक होना चिंता की बात है।"