राम मंदिर दान विवाद: गिरफ्तार 8 में से 6 आरोपी एक ही सुरक्षा एजेंसी से जुड़े

SIT की जांच, 5-7.5 करोड़ की गड़बड़ी

जब 5 से 7.5 करोड़ रुपये के दान में गड़बड़ी की खबरें सामने आईं, तब मामले की जांच के लिए एक SIT बनाई गई। SIT की जांच में सिर्फ कैश के लेन-देन में ही गड़बड़ी नहीं मिली, बल्कि और भी कई बातें सामने आईं। SBI ब्रांच के कुछ अनाम अधिकारियों ने SIT को बताया कि मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्य बैंक में नई नौकरियों को लेकर दखलअंदाजी कर रहे थे। जबकि बैंक में नियुक्तियां आमतौर पर केंद्रीय कार्यालय से ही तय होती हैं। इस मामले में साजिश रचने और भ्रष्टाचार के आरोप में FIR दर्ज की गई है। SBI ने भी कहा है कि वह इस जांच में पूरा सहयोग दे रहा है।