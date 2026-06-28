ED ने जब्त की पूर्व DIG की 53 करोड़ की संपत्ति, गुवाहाटी से मुंबई तक शिकंजा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने असम पुलिस के पूर्व DIG प्रशांत कुमार दत्त की 53 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ED का कहना है कि दत्त के पास जो इतनी संपत्ति मिली है, उसका हिसाब उनकी सरकारी तनख्वाह से नहीं बनता। जब्त की गई संपत्तियों में गुवाहाटी के कुछ होटल और मुंबई की 2 इमारतें शामिल हैं। आरोप है कि दत्त ने पुलिस सेवा में रहते हुए साल 1992 से 2019 के दौरान ये संपत्तियां बनाईं।
ED ने जब्ती को जवाबदेही की मुहिम बताया
जब्त की गई संपत्तियों में गुवाहाटी के होटल भार्गव, भार्गव इन और भार्गव ग्रैंड शामिल हैं। प्रशांत दत्त को साल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले वह कई महीनों तक पुलिस से बचते फिर रहे थे। बाद में एक बड़े भर्ती घोटाले में कथित भूमिका को लेकर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। ED का कहना है कि यह कार्रवाई उन सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जो गलत तरीके से संपत्ति जमा करते हैं। इस मुहिम का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना है।