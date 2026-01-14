कलकत्ता हाई कोर्ट से TMC की याचिका खारिज, ED ने कहा- मुख्यमंत्री ने सभी दस्तावेज छीने

सुनवाई

कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया

कोर्ट में न्यायमूर्ति सुव्रा घोष के समक्ष ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ED ने कुछ भी जब्त नहीं किया और फाइले-उपकरण मुख्यमंत्री ने लिया था। न्यायमूर्ति घोष ने TMC याचिका का निपटारा करते हुए कहा, "पंचनामा से स्पष्ट है कि 8 जनवरी को I-PAC या उसके निदेशक प्रतीक जैन के कार्यालयों से कोई जब्ती नहीं हुई। इन दलीलों को देखते हुए, अब कुछ भी विचारणीय नहीं। याचिका का निपटारा किया जाता है।"