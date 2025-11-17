दिल्ली विस्फोट: NIA ने आत्मघाती हमलावर उमर के दूसरे सहयोगी को भी गिरफ्तार किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्ट्रेशन के पास 10 नंवबर की शाम को i20 कार में हुए जोरदार विस्फोट के मामले में एक और सफलता हासिल की है। NIA ने कार विस्फोट करने वाले आत्मघाती हमलावर डॉ मोहम्मद उमर नबी के दूसरे साथी को भी श्रीनगर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी ने आत्मघाती हमले के लिए उमर की तकनीकी रूप से मदद की थी। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

मदद आरोपी ने कैसे की थी उमर की मदद? NIA के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनंतनाग जिले के काजीगुंड निवासी जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश के रूप में हुई है। उसे सोमवार को श्रीनगर में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जसीर ने कथित तौर पर मॉड्यूल को विशेष तकनीकी सहायता प्रदान की थी, जिसमें ड्रोन में बदलाव करना और घातक हमले से पहले के हफ्तों में तात्कालिक रॉकेट बनाने का प्रयास करना शामिल था।

सहयोग दिल्ली हमले का सक्रिय सहयोगी आरोपी है जसीर अधिकारियों ने बताया कि जसीर दिल्ली विस्फोट मामले का सक्रिय सह-साजिशकर्ता था और उसने इस आतंकी नरसंहार की योजना बनाने के लिए आतंकवादी उमर के साथ मिलकर काम किया था। सूत्रों के अनुसार, उमर ने जसीर को एक और आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा था। दोनों की पहली मुलाकात कश्मीर की एक मस्जिद में हुई थी, जहां उमर ने कथित तौर पर जसीर का ब्रेनवॉश कर अपने साथ शामिल किया था।

विशेषज्ञ जसीर ड्रोन बम बनाने में है माहिर जांच में सामने आया है कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में लगे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मोड्यूल पकड़ा गया। जसीर इसी तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर था। आतंकियों ने तैयार ड्रोन को किसी भीड़भाड़ वाली जगह या सुरक्षा ठिकाने पर उड़ाकर लक्षित धमाके करने की योजना तैयार की थी।

सफलता NIA ने रविवार को गिरफ्तार किया था पहला सहयोगी जसीर की गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही NIA ने जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था, जिसने उमर के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। NIA के अनुसार, आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट से 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली में विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार भी आमिर के नाम पर ही पंजीकृत थी। वह कार खरीदने में मदद के लिए ही दिल्ली आया था।