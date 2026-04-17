मनी लॉन्ड्रिंग: बाबा खरात के 'मायाजाल' पर ED का दूसरा वार, क्या खुलेंगे और गहरे राज?
महाराष्ट्र में ED ने मनी लांड्रिंग मामले में स्वघोषित बाबा अशोक खरात से जुड़े ठिकानों पर फिर से छापेमारी की है। यह कार्रवाई पहले हुई छापेमारी के बाद की गई है, जहां अधिकारियों को 42 लाख रुपये नकद मिले थे और 2.4 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई थी। जांचकर्ता अब दस्तावेजों और कंप्यूटर के दूसरे सामानों की बारीकी से जांच कर रहे हैं, ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके।
वित्तीय अपराधों के आरोप में खरात गिरफ्तार
खरात पर आरोप है कि वह दूसरे लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते चलाता था, तथाकथित "दिव्य" चीजें बेचता था और अपने अकाउंटेंट की मदद से उस पैसे को जमीन के सौदों में लगाता था। उसे मार्च में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह अभी भी हिरासत में है। एक विशेष टीम उसके वित्तीय लेन-देन और दूसरे कथित अपराधों की जांच कर रही है। नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें और उसके गलत व्यवहार के वीडियो सामने आने के बाद जनता का गुस्सा और भड़क उठा है। इसी के चलते उसके खिलाफ कई पुलिस शिकायतें दर्ज की गई हैं।