शिल्पा शिंदे यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर बुरी फंसीं, AICWA ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया मामला

चिंता

ये पूरी इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय- AICWA

AICWA ने इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर साफ तौर पर कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को झूठा कबूलना पूरे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के लिए बड़ा चिंता का विषय है और इस तरह के गंभीर आरोपों का गलत इस्तेमाल पूरी इंडस्ट्री की साख को नुकसान पहुंचाता है। बयान में कहा गया, 'यौन उत्पीड़न का एक झूठा आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, परिवार, बच्चों, करियर और मानसिक स्वास्थ्य (मानसिक शांति) को कभी न ठीक होने वाला नुकसान पहुंचा सकता है।'