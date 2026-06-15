पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाला: ED ने अभिषेक बनर्जी के बयानों का फॉरेंसिक डेटा से किया मिलान

जांचकर्ता वित्तीय रिकॉर्ड और संदेशों का मिलान कर रहे

जांच एजेंसियां पैसे के लेन-देन के तरीकों की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। वे न केवल यह देख रही हैं कि पैसा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया, बल्कि लेन-देन की परतों को भी समझने की कोशिश कर रही हैं। नए फॉरेंसिक डेटा के आधार पर यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में और कौन-कौन शामिल हो सकता है। ED के अधिकारी अभिषेक बनर्जी के पहले दिए गए बयानों का वित्तीय रिकॉर्ड और अलग-अलग संदेशों से मिलान कर रहे हैं, ताकि सभी अस्पष्टताओं को दूर किया जा सके। यह पूछताछ उन सबूतों से जुड़ी है जो पहले की छापेमारी में मिले थे, क्योंकि अधिकारी इस चल रहे मामले की सभी कड़ियों को जोड़ना चाहते हैं।