KPSC भर्ती घोटाला: ED ने पूर्व चेयरमैन शिवशंकरप्पा साहूकार को घेरा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) भर्ती घोटाले में 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस मामले में आरोप है कि 400 पशु चिकित्सा अधिकारी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी लीक हो गए थे। जनवरी 2026 में होने वाली परीक्षाओं से ठीक पहले KPSC के तत्कालीन चेयरमैन शिवशंकरप्पा साहूकार सहित कई अहम अधिकारियों पर प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी लीक करने का आरोप लगा है।
लीक हुए पेपरों के लिए उम्मीदवारों ने दिए 20-40 लाख रुपये
जांच एजेंसियों का कहना है कि उम्मीदवारों ने पक्की नौकरी पाने के लिए 20 से 40 लाख रुपये तक चुकाए थे। कुछ परीक्षार्थियों को तो परीक्षा से ठीक एक दिन पहले देवनहल्ली के ऑर्किड निर्वाण की विलाओं में उत्तरों के साथ छपे प्रश्नपत्र ही मिल गए थे। पैसों का भुगतान या तो सीधे नकद में किया गया था या फिर बाकी बची रकम की सुरक्षा के तौर पर साइन किए हुए खाली चेक और प्रॉमिसरी नोट लिए गए थे। बताया जा रहा है कि कई KPSC अधिकारियों ने इस लीक सामग्री को बांटने में पूरी मदद की थी।