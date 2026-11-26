जांच एजेंसियों का कहना है कि उम्मीदवारों ने पक्की नौकरी पाने के लिए 20 से 40 लाख रुपये तक चुकाए थे। कुछ परीक्षार्थियों को तो परीक्षा से ठीक एक दिन पहले देवनहल्ली के ऑर्किड निर्वाण की विलाओं में उत्तरों के साथ छपे प्रश्नपत्र ही मिल गए थे। पैसों का भुगतान या तो सीधे नकद में किया गया था या फिर बाकी बची रकम की सुरक्षा के तौर पर साइन किए हुए खाली चेक और प्रॉमिसरी नोट लिए गए थे। बताया जा रहा है कि कई KPSC अधिकारियों ने इस लीक सामग्री को बांटने में पूरी मदद की थी।