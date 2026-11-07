लियोनेल मेसी के नाम पर फर्जीवाड़ा: कोच्चि दौरे में मनी लॉन्ड्रिंग, ED का एंटो ऑगस्टीन पर शिकंजा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) केरलम के कोच्चि में अर्जेंटीना के दिग्गज पूर्व कप्तान लियोनेल मेसी और उनकी फुटबॉल टीम को लाने की एक नाकाम योजना की जांच कर रहा है।

यह कार्यक्रम रद्द होने के बाद, ED ने रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एंटो ऑगस्टीन और खुद कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में एक मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई कलामासेरी पुलिस द्वारा 15 सितंबर, 2026 को विशेष जांच दल (SIT) के कहने पर दर्ज की गई FIR पर आधारित है।