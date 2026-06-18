ED के निशाने पर अमेरिकी संगठन TTI, 92.55 करोड़ रुपये भारत भेजे जाने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक अमेरिकी ईसाई संगठन टिमोथी इनिशिएटिव (TTI) की जांच कर रहा है। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करते हुए 92.55 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम भारत भेजी है। खबरों के मुताबिक, ये पैसे अमेरिका के ट्रुइस्ट बैंक (ट्रुइस्ट बैंक) से विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए निकाले गए थे। इन कार्ड्स से कर्नाटक, असम और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पैसे निकाले गए।
ED को अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग किए जाने का शक
ED को शक है कि इस राशि का इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से लोगों का धर्मांतरण कराने में किया गया है, जिससे देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। बताया जा रहा है कि TTI ने अपनी पहचान छिपाने और पकड़े जाने से बचने के लिए 1,000 से ज्यादा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। इनमें से कुछ कार्ड फर्जी नामों से भी बनाए गए थे। अप्रैल 2026 में हुई छापेमारी के दौरान अधिकारियों को 40 लाख रुपये नकद और 25 विदेशी डेबिट कार्ड मिले थे। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने TTI पर आरोप लगाया है कि वे आदिवासी समुदायों को धर्मांतरण के लिए निशाना बना रहे हैं।