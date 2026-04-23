ED ने अशोक खरात के 60 बैंक खाते और करोड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर किए अहम खुलासे

ED छापेमारी में 2.4 करोड़ फ्रीज, 42 लाख जब्त

ED की टीमों ने नासिक, पुणे और शिरडी में कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। इस दौरान, उन्होंने करीब 2.4 करोड़ रुपये के फंड फ्रीज कर दिए। साथ ही, 42 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी भी जब्त की गई। छापेमारी में लगभग 90 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। ED ने एक मर्सिडीज़-बेंज एसयूवी भी अपने कब्जे में ली है। जांच एजेंसी का कहना है कि खराट ने यह एसयूवी 2018 में एक बिजनेसमैन से जबरन छीनी थी। अब ED इस मामले की तह तक जाने के लिए खराट के संदिग्ध सहयोगी एपी बावके से भी पूछताछ करेगी।