पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ED की छापेमारी

ED ने फर्जी GST फोन खरीद की जांच शुरू की

ED मोबाइल फोन की 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की फर्जी GST खरीद की जांच में जुट गई है। जांच एजेंसी को शक है कि इन डीलों के जरिए दुबई और भारत के बीच पैसे का लेन-देन करने के लिए ऐसी कंपनियों के बिलों का इस्तेमाल किया गया, जो असल में मौजूद ही नहीं हैं। इसका मकसद गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट और एक्सपोर्ट रिफंड का लाभ उठाना था।