पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ED की छापेमारी
PMLA से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें उनका सरकारी आवास, साथ ही दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 'हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड' और अन्य संबंधित कंपनियों के दफ्तर शामिल हैं। ये सभी छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा हैं।
ED ने फर्जी GST फोन खरीद की जांच शुरू की
ED मोबाइल फोन की 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की फर्जी GST खरीद की जांच में जुट गई है। जांच एजेंसी को शक है कि इन डीलों के जरिए दुबई और भारत के बीच पैसे का लेन-देन करने के लिए ऐसी कंपनियों के बिलों का इस्तेमाल किया गया, जो असल में मौजूद ही नहीं हैं। इसका मकसद गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट और एक्सपोर्ट रिफंड का लाभ उठाना था।
अरोड़ा ने कहा- जांच में पूरा सहयोग कर रहे
अरोड़ा ने कहा, "मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि सच्चाई जरूर सामने आएगी।"
यह पहला मौका नहीं है जब ED ने अरोड़ा पर नजर डाली हो। इसी साल की शुरुआत में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के नियमों के तहत भी उनसे पूछताछ हुई थी।