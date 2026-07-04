ED ने किया रॉबर्ट वाड्रा के लंदन की बेनामी संपत्ति पर कब्जा करने का दावा
देश
प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वेयर वाली एक संपत्ति पर असल में अपना कब्जा रखते थे, भले ही कागजों पर वह किसी विदेशी कंपनी के नाम थी। यह मामला संजय भंडारी से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है, जो साल 2016 से फरार चल रहे हैं। ED ने अपने दावों के समर्थन में ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स और गवाहों के बयान जैसे सबूत पेश किए हैं।
वाड्रा पर प्रॉपर्टी की अदायगी छुपाने का आरोप
ED के मुताबिक, वाड्रा ने संपत्ति के टैक्स अपने एक सहयोगी से भरवाए और खुद मरम्मत भी करवाई। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर उस पर नियंत्रण रखा, ताकि अपराध की कमाई को छिपाया जा सके। जमीन के दूसरे सौदों में भी उनकी जांच चल रही है। हालांकि, उन्हें 2019 में अग्रिम जमानत मिल गई थी। अगली सुनवाई 25 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।