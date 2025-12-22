नेशनल हेराल्ड मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी

नोटिस

ED ने कोर्ट में क्या दिया तर्क?

ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण एक्ट (PMLA) को उलट दिया है, जिससे अन्य मामलों पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि मामले में मूल अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है और उसे चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ED कार्रवाई की क्षमता केवल FIR-आधारित मूल अपराधों तक सीमित नहीं है।