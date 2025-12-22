नेशनल हेराल्ड मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी
दिल्ली की निचली कोर्ट में नेशनल हेराल्ड का मामला खारिज होने के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मामले के अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में निचली कोर्ट के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की गई है।
ED ने कोर्ट में क्या दिया तर्क?
ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण एक्ट (PMLA) को उलट दिया है, जिससे अन्य मामलों पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि मामले में मूल अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है और उसे चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ED कार्रवाई की क्षमता केवल FIR-आधारित मूल अपराधों तक सीमित नहीं है।
निचली कोर्ट ने 16 दिसंबर को खारिज किया था मामला
ED ने हाई कोर्ट में राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने द्वारा 16 दिसंबर को पारित आदेश को चुनौती दी है। आदेश में कोर्ट ने कहा कि ED की ओर से दायर शिकायत सुनवाई योग्य नहीं थी, क्योंकि मामला एक निजी व्यक्ति की शिकायत से जुड़ा था, वह किसी FIR से संबंधित नहीं थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि धारा-3 के तहत परिभाषित और धारा-4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।