आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय की 1,170 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच

आजम खान नहीं दे पाए जवाब, जौहर विश्वविद्यालय की 1,170 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

लेखन गजेंद्र 10:28 am Oct 29, 202610:28 am

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP) के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की संपत्ति पर कार्रवाई की है। उसने रामपुर में बने विश्वविद्यालय की 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारत को कुर्क किया है, जिसकी मौजूदा समय में बाजार कीमत कुल 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है।