मतभेद की खबरों के बीच चुनाव आयोग के 3 सदस्यों की दिल्ली में बैठक हुई

विवाद के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, इन मुद्दों पर लिए गए अहम फैसले

लेखन आबिद खान 05:59 pm Sep 26, 202605:59 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और बाकी दोनों चुनाव आयुक्त में मतभेद की खबरों के बीच दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई है। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR), फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं के नामांकन और आयोग के कामकाज से संबंधित मुद्दों पर फैसले लिए गए। आयोग ने कहा कि चुनाव कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच के लिए ECINet प्रणाली की समीक्षा का आदेश दिया है।